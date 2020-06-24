Antalyalı "Örümcek Adam" İzmir sokaklarında gösteri yaptı
Yaptığı danslar ve "Örümcek Adam" kostümüyle Antalya'da ünlenen Burak Soylu, bir engelliyle buluşmak için geldiği İzmir'de yaptığı hareketlerle ilgi topladı.
24.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:05
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından küçük mağdurlarının yüzünü güldürmek için Elazığ'a giden "Örümcek Adam", bu kez ise İzmir'in Aliağa ilçesinde bir engelli genç için özel tasarımlı arabasıyla yola çıktı.
Ziyaretin ardından "Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu, İzmir caddelerinde trafiğe çıktı.
Kentin işlek noktaları Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanları da gezen Burak Soylu, müzik eşliğinde çeşitli şovlar gerçekleştirdi. Televizyondan tanıdıkları kahramanı canlandıran Soylu'yu karşılarında gören çocuklar ise sunulan gösterilerle doyasıya eğlendi.
Araçların üstüne çıkıp demir korkuluklara tırmanan "Örümcek Adam", kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
Burak Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri sevdiği Örümcek Adam kostümüne bürünerek farklı kentlerde çocuklarla buluştuğunu ifade etti.
İzmir'e de bir engelli için geldiğini dile getiren Soylu, "Örümcek Adam benim için bir yaşam tarzı. Böyle olmayı çok seviyorum. Çocukları mutlu etmeyi de çok seviyorum. İzmir'de yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Yoruldum ama çok keyif aldım." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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