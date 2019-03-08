Antalyalı Rock Grubundan 8 Mart'ta İçin Özel Şarkı

Antalya
'nın alternatif rock gruplarından Kafile, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
için 'Kadın' isimli bir şarkı yayınladı.
Antalyalı Rock grubu 'Kafile', 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınlara ithafen bestedikleri 'kadın' isimli şarkıyı yayınladı. Şarkıda, ülkemizde ve dünyada kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler ve kadın cinayetlerine ilişkin eleştirel mesajlara yer verildi. Şarkının klibinde grubun kadın dinleyicileri oynarken, Şule Çet
, Özgecan Aslan, Değer Deniz, Aysin Büyüknohutçu
, Bergen
ve Münevver Karabulut
gibi Türkiye
'de erkek şiddetinin kurbanı olmuş kadınların fotoğrafları yer aldı.
'KADIN' ŞARKISININ SÖZLERİYSE ŞÖYLE
Yıllardan, yollardan
Akıp giden hayatlardan
Düşmekten, kalkmaktan
Hep korkarak o şeytanlardan
Geçiyorum hiç durmadan
Bu karanlık sokaklardan
Yılmadan, yorulmadan
Vazgeçmedim hiç yaşamaktan
Yıllarca; alındım, satıldım bana hiç sorulmadan
Kimlerle; yürüdüm, yoruldum sesim hiç duyulmadan
Belki de; korktular fikrimden zikrimden ve aklımdan
Ama yine de; korkmadım hiç bir zaman savaşmaktan
Emekçi, 8 Mart, Güncel
Kaynak: DHA