Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Antalyalı sanayici ve ihracatçı limana talip - Ekonomi

Antalyalı sanayici ve ihracatçı limana talip

Sanayici ve ihracatçıya yüksek fiyatlarla hizmet verdiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılan Global Holding'e bağlı Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından işletilen Antalya Limanına, Antalyalı sanayiciler talip.

12.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:03
Antalyalı sanayici ve ihracatçı limana talip
Sanayici ve ihracatçıya yüksek fiyatlarla hizmet verdiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılan Global Holding'e bağlı Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından işletilen Antalya Limanına, Antalyalı sanayiciler talip.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Akdeniz, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Ekonomi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Ekonomi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Ekonomi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Ekonomi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?