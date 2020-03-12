Antalyalı sanayici ve ihracatçı limana talip
Sanayici ve ihracatçıya yüksek fiyatlarla hizmet verdiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılan Global Holding'e bağlı Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından işletilen Antalya Limanına, Antalyalı sanayiciler talip.
12.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:03
Sanayici ve ihracatçıya yüksek fiyatlarla hizmet verdiği gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılan Global Holding'e bağlı Port Akdeniz Liman İşletmeciliği A.Ş tarafından işletilen Antalya Limanına, Antalyalı sanayiciler talip.
Kaynak: Dunya.com
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