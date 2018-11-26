Antalyalı Sanayiciler İran'a Çıkarma Yaptı

Antalya
Organize Sanayi Bölgesinin (OSB
), Tebriz
Sanayi Bakanlığı iş birliği ile düzenlediği ticaret heyeti programının üçüncü ayağı İran
'da gerçekleştirildi.
Antalya OSB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya OSB sanayicilerinin Tebriz ziyaretini kapsayan üçüncü etap temasları, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar
önderliğinde yapıldı.
Antalyalı 19 sanayicinin yer aldığı OSB heyeti, Tebriz Valiliğini ziyaret etti ve Tebriz ile Antalya Ekonomi
ve Ticari Girişimciler Toplantısına katıldı.
Tebriz'deki dört büyük sanayi tesisinde de incelemelerde bulunan Antalyalı sanayiciler, programın devamında Tebriz'in önde gelen firmalarının yetkilileri ile yeni iş birliklerini değerlendirdiği yüz yüze görüşmeler yaptı.
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ziyaretle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Program, bölgemiz ve sanayicilerimiz açısından oldukça verimli geçmiştir. Bölge sanayicilerimiz ile Tebrizli iş inşaları arasında toplam 468 yüz yüze görüşme yapılmış, 30'a yakın iş anlaşması imzalanma aşamasına gelmiştir. Bu hem bölgemiz hem de ülkemiz ihracatının artması açısından atılmış önemli ve büyük bir adımdır. Yaptığımız ihracat hamlesi her ne kadar ticari bir kazanım gibi gözükse de temaslarımız esnasında kurduğumuz dostluk temelli ilişkilerin, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ciddi bir katkı sağladığına inancımız tamdır. Tebriz'de ekonomi ve ticaretin yanı sıra farklı alanlarda geniş iş birliği yaparak maliyetleri azaltabilir, ülkemize daha fazla katma değer sağlayabiliriz."
Tebriz Vali Yardımcısı Ali Cehangiri'nin ise Antalya ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirterek, Türk girişimcileri İran'da, özellikle Doğu Azerbaycanlı kardeşleri ile iş birliği yapma çağırdığı ifade edildi.
Tebriz,Antalya,İran
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:30