Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı

Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldıANTALYA'da 2018 yılında dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirdikleri bir dizi ameliyattan sonra birbirlerinden ayrıldı.

09.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:29
Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı
ANTALYA'da 2018 yılında dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirdikleri bir dizi ameliyattan sonra birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte Aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, Çarşamba günü artık birbirlerinden ayrılmış olarak yurda dönecekler. Alanya'da turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel ile Fatma Evrensel'in 22 Haziran 2018 tarihinde dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri, bir süre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilmişti. Tek yumurta ikizleri olarak sezaryanle dünyaya gelen Antalya'nın 'siyam ikizleri' Derman ve Yiğit'in ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmaları için cerrahi açıdan yüksek risk taşıyordu.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Selma KUNAR/ ANTALYA, (DHA)
Antalyalı siyam ikizleri İngiltere’de ayrıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İngiltere, Londra, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
AK Parti’den oy oranlarını yüzde 30’lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'de ayrıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:42: Son dakika haberi! Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi - Haber 11:41: IBM leaving face recognition business - Haber 11:41: Altın Fiyatlarında Gerileme Devam Eder mi? - Haber 11:41: Kapaklı Belediyesi tekerlekli sandalye bağışında bulundu - Haber 11:41: Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Anzak Koyu'nda heyelan - Haber 11:00: AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti - Haberler 09:57: CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler 08:45: Normalleşme sürecinde sosyal mesafeye uyulmamasının altında yatan neden, anket sonuçlarına yansıdı - Haber 08:22: Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor - Ekonomi