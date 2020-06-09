Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı

Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı (2)'ÇOK MUTLUYUZ, SEVİNÇLİYİZ'Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir...

09.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:17
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı (2)
'ÇOK MUTLUYUZ, SEVİNÇLİYİZ'
Antalya'da 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir dizi ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek ailenin yakınları, ameliyat haberini sevinçle karşıladı.
15 yıldır turizmle ilgilenen ve siyam ikizlerinin babası Ömer Evrensel'in de 8 yıldır işvereni olan Hüseyin Sertaç Kılıçarslan, bebeklerden gelen güzel haberle çok sevindiklerini söyledi. Kılıçarslan, "2 yıl önce zorlu bir süreçten geçtiler, siyam ikizleri dünyaya geldi. Daha anne karnındayken doktorların yaşamaz dediği bir olay. Bugün nur topu gibi çocuklarımız inşallah Cumhurbaşkanımızın yardımıyla Türkiye'ye gelecek. Biz haberi aldığımızda çok mutlu olduk, çok sevindik. Sadece şunu söyledik, Allah'ım burada emeği geçen insanlardan Allah razı olsun. Sağlık personeli, devlet yetkilileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman onları yalnız bırakmadı. Özel doktoru bizzat 2-3 sefer bu çocukları ziyaret etti. İngiltere'de Keşmirli doktor bu olayı öğrendiğinde Belek'e tatile geldi ve Ömer ustayı evinde ziyaret etti. Ameliyatla ilgili bilgiler verdi, 'Ben bu işi çözerim' dedi. Dünyanın hiçbir yerinden bir doktor buna cesaret edemedi. Allah o Keşmirli doktordan da bin kere razı olsun, bu işi çözdü. ve bugün mutlu haberini aldık, çok mutluyuz, sevinçliyiz" diye konuştu.
'SABAHA DOĞRU ANKARA'DALAR'
Bundan sonraki sürecin daha zorlu olacağını belirten Kılıçarslan, "Bu çocukların gelişimi, hayata tutunması zorlu bir süreç. Ömer usta asgari ücretle çalışan bir usta. Bunların altından kalkacağına ihtimal vermiyorum. Biz işveren olarak yardımcı oluruz ama ne kadar oluruz? Hayırsever işadamlarına, devlet yetkililerine seslenmek istiyorum. Bunların kafalarını sokacağı dört göz bir oda. Yani bu konuda kaymakamlık olsun, devlet yetkilileri yardımcı olursa. Biz güzel bir toplumuz, yardım duyduğumuzda koşan bir toplumuz. İnşallah bu konuda insanlar gerektiği yerde yardımını verecekler buna inanıyorum. Biz Ömer ustayı, çocukları, yengeyi dört gözle bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla yarın Türkiye'deler. Emeği geçen her insana şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ömer ustayla görüştüğüm kadarıyla bu gece 01.45'te uçağa binecekler. İngiltere ne kadar sürer bilmiyorum büyük ihtimalle sabaha doğru Ankara'dalar. Biraz fizik tedavi süreçleri var. Ondan sonra da inşallah Alanya'ya gelecekler. Alanya halkı onları dört gözle bekliyor. Derman'ı da Yiğit'i de ustamı da özledik" diye konuştu. Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere’de ayrıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, İngiltere, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: Dünyada eşi bulunmayan Hitit kılıcı İstanbul'da görücüye çıkıyor - Haber 19:18: Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Temmuz'a kadar uzatıldı - Haber 19:18: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem - Haber 19:18: Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2) - Haber 19:17: Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi ağustosta açılacak - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler