Antalyalı 'Spiderman', ekmeğini kostümünden kazanıyor

Antalya'da yaşayan Burak Soylu (26), 'Spiderman' kostümü ile kentin maskotu oldu. Trafikte motosikletini dahi kostümüyle kullanan Soylu, otellerde gösteri yapıp, çocukları eğlendirerek, para kazanıyor.

Burak Soylu, turizmci babasının yanında çocukluktan bu yana gittiği otellerde dansçıları izlerken, dansçı olmaya karar verdi. Özel eğitim alan Soylu, severek izlediği film karakteri 'Spiderman'in kostümüyle dans etmek istedi. Amerika'da yaşayan tanıdığına vücut ölçülerini bildiren Soylu, burada özel kumaştan kostümü 3 bin TL'ye diktirdi. Turizm sezonu süresince otellerde çocukları eğlendiren Burak Soylu, sezon sona erince kent merkezindeki lüks işletmelerin reklam yüzü oluyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 'süper kahraman örümcek adam' rolüyle dans edip, ilgi toplayan Soylu'ya, herkes dikkat kesiliyor.

İşini tutkuyla yaptığını belirten Burak Soylu, 8 yaşından bu yana 'Örümcek Adam'ı seviyorum. Ona ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar o hep doğruyu, iyiyi yapmaya çalıştı. Ben de o yüzden bu karakteri kendime uygun gördüm. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum dedi.

2007 yılında yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun motosikletine sahip olduğunu ve kostümüyle sürdüğünü anlatan Soylu, trafikte kendisini görenlerin, görüntü çekmek için hemen cep telefonlarına sarıldığını söyledi. Kostümü ilk giydiğinde trafik uygulamasına takıldığını ve durduran polislerin de kendisini samimi karşıladığını belirten Soylu, 'Hatta polisler de benimle fotoğraf çektirdi. Beni gören bazı çocuklar korkuyor, bazıları da yanıma gelip, 'Sen gerçek örümcek adam mısın Nereden çıktın' gibi sorular yöneltiyor diye konuştu.

Burak Soylu, kostümün içine sığabilmek için kilo almamaya özen gösterdiğini de dile getirdi.

Kaynak: DHA