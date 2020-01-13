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Antalyalılar, Alacabel'de karın keyfini çıkardı

Antalya'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Alacabel'de bazı vatandaşlar leğenler, naylonlar ve deniz botlarıyla kaydı.

13.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:24Antalyalılar, Alacabel'de karın keyfini çıkardı
'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Alacabel'de bazı vatandaşlar leğenler, naylonlar ve deniz botlarıyla kaydı.
Geçen hafta etkili olan kar yağışında Antalya ile kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel beyaza büründü. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar da Alacabel'de karın keyfini çıkardı.
Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede leğenleri, naylonları ve deniz botlarını kayak malzemesine dönüştüren vatandaşlar, kardan adam, kartopu savaşı yapıp, fotoğraf çekindi.
Bazı vatandaşlar da karda mangal yakıp, piknik yaptı.
Antalya'nın Serik ilçesinden pikniğe gelen Cihan Kaplan, hafta sonunu değerlendirmek için Alacabel'e uğradıklarını söyledi. Hem karda eğlendiklerini hem de mangal yaptıklarını dile getiren Kaplan, keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini kaydetti.
Ali Kahya da çaydanlıklarını, sobalarını alıp bölgeye geldiklerini söyledi.
Karda su botuyla kayan Sahra Şen ise Manavgat'ta kar olmadığı için Alacabel'e geldiklerini belirtti. Karda kaymanın çok güzel olduğunu ifade eden Şen, kar olduğu müddetçe her hafta sonu Alacabel'e geleceklerini kaydetti.

Antalya, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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