Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun 'Gevşemeyin, sokağa çıkmayın. İyi gidiyoruz' uyarılarını dikkate alan kent sakinleri, geçen haftayı yüzde 95 oranında evlerinde geçirirken, bu hafta ise cadde ve sokaklarda yoğunluk, semt pazarlarının ise kalabalık olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca, hafta sonu oluşan yoğunluğu önlemek için 11-12 Nisan tarihlerinde, 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkma yasağı uyguladı. Turizm kenti Antalya , iki günlük yasağa uydu, vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Yasağın kaldırılmasının ardından bu hafta kentin sokak ve caddeleri koronavirüs öncesi günleri aratmadı. Geçen hafta içi yoğunluğun yüzde 95 oranında azaldığı kentte, bu hafta başta kapalı pazarlar olmak üzere, kalabalığın yoğunlaştığı görüldü.

VATANDAŞLAR GEVŞEDİ

Kentin araç trafiği açısından en işlek ana arteri olan 100. Yıl Bulvarı'nda, geçen haftanın aksine araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. Ayrıca Güllük Caddesi'ndeki insan ve araç trafiği yoğunluğu dikkati çekti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin girişinin polis ekiplerince kapatılması ve nöbet tutan polisler nedeniyle sahilde ve sahil bandında vatandaş görülmezken Cumhuriyet Meydanı'nın da boş olduğu dikkati çekti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesaplarından sık sık 'Antalya ölçeğinde iyi gidiyoruz, vatandaşlarımız evde kalsın. Gevşemezsek bu sorunu ortadan kaldırırız' açıklamasının aksine kent sakinlerinin sokaklar ve caddeleri doldurduğu gözlendi.

VATANDAŞ PAZARA KOŞTU

Koronavirüse yakalanma riskinin en yüksek olduğu yerlerden biri olan semt pazarlarında da manzaranın aynı olduğu görüldü. Kepez ilçesindeki bir semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptıkları görüldü. Pazar içindeki bir zabıta ekibi sürekli uyarıp maske dağıtırken, vatandaşların sebze ve meyve alabilmek adına dip dibe alışveriş yaptıkları görüldü. Vatandaşların çoğunda maske ve eldiven olduğu dikkati çekti. Vatandaşların pazarda çoğunlukla patates ve soğan tezgahları başında yoğunlaştığı görüldü. Pazar esnafı ise iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından tüketicinin sebze meyve stoklarını tükettiğini ve yeniden alışveriş yapmak için pazarlara koştuğu yorumunu yaptı.