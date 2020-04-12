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Antalyalılar "Memleketim" şarkısıyla balkonlara döküldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilk akşamında balkonlara çıkan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla "Memleketim" şarkısını söyledi.

12.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:28
Antalyalılar
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma yasağının ilk akşamında balkonlara çıkan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla "Memleketim" şarkısını söyledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ilçede vatandaşları balkonlara döktü. Dün gece saat 21.30'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçedeki tüm hoparlörlerden aynı anda çalmaya başlayan "Memleketim" şarkısına eşlik etti. Başkan Sözen'in "İçinde bulunduğumuz böylesine hassas bir dönemde toplumsal birlikteliğimizi güçlü tutmak amacıyla bu akşam saat 21.30'da belediyemizin merkezi sistem hoparlörlerinden çalacağımız 'Memleketim' şarkısına halkımızın balkonlara çıkmak suretiyle eşlik edelim" çağrısına uyan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiler. Bu akşam da ilçede hoparlörlerden "Memleketim" şarkısının çalınacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel
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