Antalyalılar sahile koştu

Antalyalılar sahile koştuHava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili yerli- yabancı turistlerle doldu.

02.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:00
Antalyalılar sahile koştu
Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili yerli- yabancı turistlerle doldu. Tatilcilerden bazılarının sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi.
Turizm kenti Antalya'da sıcak hava bunalttı. Evde oturmak istemeyen kent sakinleri dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri sosyal mesafeye dikkat ederken, kimileri de koronavirüs önlemlerini umursamadı. Her yaştan tatilcinin yerini aldığı sahilde, gençlerin çoğunlukta olduğu gözden kaçmadı.
Denize girmenin yanı sıra güneşlenmeyi seçenler ilginç görüntüler oluşturdu. Sahilde boylu boyuna uzanan erkek bir tatilci, yol kenarından topladığı ağaç yapraklarıyla kendisine gölge yaptı. Yüzünün üzerinde tuttuğu yaprakların altında serinlik arayan tatilciyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ukrayna'dan tatil için Antalya'ya gelen Tiana Erarikova, çocuklarıyla sahil keyfi yaptı. Denizin ve güneşin muhteşem olduğunu söyleyen Erarikova, 10 gün süresince tatil yapıp dinleneceğini belirtti.
Eşi Bahattin Erik ile birlikte sahile gelen Yurdagül Erik, "Sahile gelenler kendi önlemini almış durumda" dedi. Antalyalılar sahile koştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Antalyalılar sahile koştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:23: KKTC'de 2 kişide daha korona virüs tespit edildi - Haber 19:23: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 368'e çıktı - Haber 19:23: Tekirdağ'da arazi aracıyla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti - Haber 19:21: Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor - Spor 19:21: Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı - Haber 19:19: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak - Haber 18:08: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı - Haber 17:44: Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar - Haber 12:52: Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı - Haber