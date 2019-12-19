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Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hayata geçirdiği, Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et Kepez Satış Mağazası Antalyalıların akınına uğruyor.

19.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:14Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hayata geçirdiği, Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et Satış Mağazası Antalyalıların akınına uğruyor. Bir haftada 1600 vatandaşın alışveriş yaptığı Halk Et'te 2.5 ton et ürünü satıldı. Antalyalılar, uygun fiyata kaliteli et tüketebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan, ilk şubesi 11 Aralık'ta Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde hizmete açılan Halk Et Satış Mağazası, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Halk Et Mağazası üreticiden halka kaliteli ve sağlıklı et ürünlerini profesyonel ekibi ile hijyen koşullarına uygun olarak sunuyor. Bir haftada 1600 vatandaşın alış veriş yaptığı Halk Et Mağazası'ndan vatandaşlar yaklaşık 2 bin

500 kilogram et ürünü satın aldı. Kıymanın 35.90 TL, kuşbaşının 44.90 TL'ye satıldığı mağazada, diğer et ürünlerinin piyasa fiyatlarının altında olması halkın yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Halk Et Mağazası ile halkçılığın en güzel örneğini gerçekleştirdiğini ifade eden vatandaşlar, fiyatlarından çok memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, "Bu kalitede bu fiyatlara dışarıda et alamayız. Mağaza pırıl pırıl, tertemiz. Personel çok ilgili ve işini iyi yapıyor. Bu hizmet halkçılığın güzel bir örneğidir" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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