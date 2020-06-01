Antalyalının deniz hasreti bitti

Antalyalının deniz hasreti bittiANTALYA'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı.

01.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:43
Antalyalının deniz hasreti bitti
ANTALYA'da, 1 Haziran itibarıyla denize girme yasağının kaldırılmasıyla sahiller dolmaya başladı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizmin başkentinde, kent sakinleri denize girdi.
Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2.5 ay önce getirilen denize girme yasağı, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı. Sosyal mesafe kuralı, maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller, sabah erken saatlerden itibaren kent sakinlerini ağırlamaya başladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları denize girdi, bir kısmı ise deniz manzaralı selfie çekti. Sahilde spor yapan vatandaşlar da deniz havasını kokladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan plaja ilgi olmadı. Şezlong ve karantina alanları boş kalırken, vatandaşlar halk plajlarını tercih etti. Belediye tarafından denize girmek isteyenler için hazırlanan 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar ücretsiz olmasına rağmen tercih edilmedi. Belediyenin şezlong ve şemsiye koyduğu alanın ücretli olması nedeniyle vatandaşlar ücretsiz alanı tercih etti. 1 şemsiye 1 şezlong kullanmak isteyen, 25 TL verecek. Halk plajı tarafında birbirlerine mesafeli oturmayı seçen kent sakinleri, sahilde keyifli saman geçirdi. Antalyalının deniz hasreti bitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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