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Antalyaspor: 0-3

STAT: EsenlerHAKEMLER: Ramazan Keleş, Emrah Ünal, Murat ŞenerEYÜPSPOR: Alp - Muhammed Sercan, Egemen, Volkan, Ahmed Emir, Kadirhan (Dk. 77 Gürcan), Eren, Emre Kılıç (Dk. 57 Mikail), Harun, Emre Torun (Dk. 46 Metehan), ÖmerANTALYASPOR: Boffin - Salih, Cissokho, Fredy (Dk.

04.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:41Antalyaspor: 0-3

STAT: Esenler

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Ünal, Murat Şener

EYÜPSPOR: Alp - Muhammed Sercan, Egemen, Volkan, Ahmed Emir, Kadirhan (Dk. 77 Gürcan), Eren, Emre Kılıç (Dk. 57 Mikail), Harun, Emre Torun (Dk. 46 Metehan), Ömer

ANTALYASPOR: Boffin - Salih, Cissokho, Fredy (Dk. 72 Halil İbrahim), Yekta, Chico, Serdar (Dk. 67 Mikail), Harun, Bünyamin, Gustavo Blanco (Dk. 87 Emre), Dala

GOLLER: Dk. 33 Gustavo Blanco, Dk. 40 Fredy, Dk. 63 Harun ( )

SARI KARTLAR: Kadirhan, Muhammed Sercan, Volkan, Egemen, Gürcan (Eyüpspor) - Salih, Serdar, Bünyamin (Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor, deplasmanda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Eyüpspor'u Gustavo Blanco, Dala ve Harun'un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

5'inci dakikada Gustavo Blanco ile verkaç yapan Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

7'nci dakikada Antalyaspor tehlikeli geldi. Gustavo Blanco'nun sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topa Dala'nın sert vuruşunda kaleci Alp, topu iki hamlede kontrol etti.

15'inci dakikada Eyüpspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta Eren'in direkt kaleye yolladığı top az farkla yandan dışarı çıktı.

23'üncü dakikada Gustavo Blanco pasını ceza sahası dışında müsait pozisyonda olan Dala'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Alp son anda kornere tokatladı.

33'üncü dakikada Antalyaspor golü buldu. Yekta'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

40'ıncı dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen Dala, pasını ceza sahasının sağ çaprazındaki Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Ömer'in pasıyla ceza sahasında  topla buluşan Metehan'ın vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.

63'üncü dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahasına uzaklaştırdığı topu kontrol eden Harun'un plase vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.


- İstanbul

Ramazan Keleş, Antalyaspor, Emrah, Spor

Kaynak: DHA

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