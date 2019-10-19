Gençlerbirliği deplasmanda Antalya'yı 6-0 mağlup etti

Antalya Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 53. saniyede, 21. ve 37. dakikalarda Daniel Candeias, 13. ve 42. dakikalarda Giovanni Sio ve 57. dakikada Stancu kaydetti. Daniel Candeias attığı 3 golün yanı sıra Giovanni Sio'nun attığı iki golünde asistlini yaparak toplam 5 gole direkt katkı yaptı. Antalyasporlu futbolcu Bahadır Öztürk ise 23. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği ligde ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı.

2018 YILINDAN SONRA BİR İLK

3 Mart 2018 tarihinde Galatasaray ile Karabükspor arasında oynanan maçtan bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında beş gol atan ilk takım Gençlerbirliği oldu.