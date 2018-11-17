Antalyaspor: 1 - Afganistan Milli Takımı: 0

Serik ilçesindeki İsmail Oğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Antalyaspor
, Ferhat Kaplan
, Birkan Öksüz, Osman Çelik
, Salih Dursun
, Bahadır Öztürk, Zeki Yıldırım
, Drole, Serdar Özkan
, Olcan Adın
, Barrada ve Harun Alpsoy, 11'iyle başladı.
Konuk takım Afganistan
ise Ovays Azizi, Abassin Alikhil, Hassan Amin, Kanischka Taher, Adam Najem, Noor Husin, Farshad Noor, Fareed Sadat, Omran Haydavy, Milad Intezar, Sharif Mukhammad 11'iyle sahaya çıktı.
Maçın 34. dakikasında köşe vuruşundan gelen topu Antalyaspor'dan Zeki, röveşatayla gole çevirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyasporun 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da ataklarını gole çeviremeyince karşılaşma kırmızı-beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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17 Kasım 2018 Cumartesi 19:50