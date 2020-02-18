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Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

18.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:05Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü
Süper Lig ekiplerinden , sahasında 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı 'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve ligde 14. sıraya yükseldi. Antalyaspor, 7 hafta sonra bir iç saha maçından 3 puan kazanmış oldu. İkinci yarının ilk maçında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Konyaspor ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem morallendi hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.
Güney ekibi ligin 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor, Kasımpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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