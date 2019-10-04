Haberler » Spor » Haber

Antalyaspor'a destek gecesi düzenlenecek

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

04.10.2019 13:51Antalyaspor'a destek gecesi düzenlenecek
Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyaretlerde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Atilla Hasan Akıncı hazır bulundu. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un da katılımıyla Antalyaspor'a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi.

Destek gecesi düzenlenecek

Antalyaspor heyetinin ilk ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a gerçekleşti. Ziyarette, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin projeleri, hedefleri ve vizyonu anlatılarak destek istendi. Ardından heyeti makamında kabul eden ve birlikte yemek yiyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketinin takımı olan Antalyaspor'un çok daha iyi yerlere gelebilmesi için her zaman destek olacağını ifade etti. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un da katılımıyla Antalyaspor'a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi. Gecenin Kasım ayı başında yapılması planlanıyor. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:58 (Özel haber) Van usulü bowling
00:42 Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
00:40 Basketbolda maçında ardından
00:39 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Yücel İldız
00:36 Maçın ardından
00:31 Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
00:18 Fenerbahçe teknik direktörü ersun yanal maç sonu konuştu