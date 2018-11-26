Antalyaspor'a Doukara Şoku

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
, deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçı mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor.
Erzurumspor Kulübü,Antalyaspor
Ligde Akhisarspor maçının ardından Erzurum deplasmanında da puan kaybeden kırmızı beyazlılar, 1 Aralık
Cumartesi saat 16.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Antalyaspor, Göztepe maçını kazanarak, ligin ilk yarısında kalan maçlardan maksimum puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, kasığındaki sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Charles'in yanı sıra Erzurum deplasmanında sakatlanarak maçı tamamlayamayan Doukara da takımdan bir süre ayrı kalacak.
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:58