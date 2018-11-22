Antalyaspor'a Verilen Haciz Kararı

22 Kasım 2018 Perşembe 12:11



22 Kasım 2018 Perşembe 12:11

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı-beyazlıların eski başkanı ve önceki yönetim kurulu üyesinin alacaklarına karşılık yaptıkları haciz girişimlerini kaldırdıklarını bildirdi.Kulüp başkanı Öztürk, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu belirtti.Ligde yaptıkları son maçta sahalarında Akhisarspor karşısında hiç istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını kaydeden Öztürk, "İnşallah Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tekrar galibiyetlere başlayacağız." diye konuştu.Öztürk, basın mensuplarının kulübe verilen haciz müzekkereleriyle ilgili sorusuna, "İcra geri çekildi. Eski başkanımız da bununla ilgili açıklama yaptı. Gönül isterdi ki bunlar bu duruma gelmesin. Ondan önce yapılacaklar yapılsın ama artık geçti. Artık gündemimizde değil." cevabını verdi.