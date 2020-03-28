Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk kattı

Koronavirüs salgını sebebiyle antrenmanlarını video konferans yöntemiyle yapan Antalyaspor'un bugünkü çalışmasına futbolcuların çocukları da katılarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

28.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:46
Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk kattı
Koronavirüs salgını sebebiyle antrenmanlarını video konferans yöntemiyle yapan Antalyaspor 'un bugünkü çalışmasına futbolcuların çocukları da katılarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Antalyaspor, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla lige verilen arada da çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların bugün video konferans aracılığıyla yaptığı antrenmana Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da katılarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programlar çerçevesinde her gün evlerinde tek başlarına idmanlarını aksatmayan futbolcular, iki günde bir video konferans aracılığıyla toplu olarak çalışma fırsatı buluyor. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların fiziksel durumları da kontrol altında tutuluyor.

Çocuklar renk kattı

Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Antalyaspor'da futbolcular yarın kendilerine verilen programı tek başlarına uygulayacak, 30 Mart Pazartesi günü ise yeniden video konferans yöntemiyle antrenmanlarına devam edecek. - ANTALYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalyaspor, Antalya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk kattı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın meydan okumasını kabul etti! Spor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam Spor
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir Spor
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir
Belçika’dan Galatasaray’ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Kayserispor’un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin’de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis’ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya

Son Dakika Spor Haberleri

22:50: Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma - Spor 22:50: Mert Hakan Yandaş, Haluk Levent'in yardım çağrısını yanıtsız bırakmadı - Spor 22:25: Belçika'da Thibaut Courtois itirafı: "Galatasaray maçında..." - Spor 21:40: Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk kattı - Spor 21:40: Fenerbahçeli yıldız kararını verdi! Ayrılıyor... - Spor 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 18:39: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! - Spor 17:33: Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti - Spor 16:42: UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir - Spor 16:23: Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı - Spor 14:54: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor