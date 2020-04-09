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Antalyaspor ara vermiyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları 2 günde bir telekonferans sistemi ile bir araya gelerek antrenmanlarını aksatmıyor.

09.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:41
Antalyaspor ara vermiyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları 2 günde bir telekonferans sistemi ile bir araya gelerek antrenmanlarını aksatmıyor.
Her gün kendilerine verilen programı bireysel olarak uygulayan Antalyasporlu futbolcular, gün aşırı da toplu halde idman yapma fırsatı buluyor. Bugün Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaya bazı futbolcular evlerinden, bazıları konakladıkları Ragnum Carya Otel'den katılırken Charles da Silva Brezilya, Ferhat Kaplan Çanakkale, Veysel Sarı İstanbul, Hakan Özmert ise Sakarya'daki evlerinden bağlanarak antrenmanda yer aldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalyaspor, Güncel
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