Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor Maçının Gün ve Saati Değişti

Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü 16.00'da oynanması planlanan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'a alındı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'un, sahasında Ayetmiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın gün ve saati değişti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan yazılı açıklamada, fiktstür gereği 17 Mart tarihinde saat 16.00'da oynanması gereken karşılaşmanın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'a alındığı bildirildi. - ANTALYA
Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor
Kaynak: İHA