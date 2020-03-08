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Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: Her maçta tek amacımız galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Bizim için her maç final ve sezon sonuna kadar da böyle gidecek.

08.03.2020 11:41
Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: Her maçta tek amacımız galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Bizim için her maç final ve sezon sonuna kadar da böyle gidecek. Antalyaspor'un oynadığı futbol ortada, her maçta tek amacımız var, o da galibiyet" dedi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği , yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, taktik çalışması yaptı. Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk ile Yekta Kurtuluş da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılar Gençlerbirliği maçını kazanarak, ligde oynadığı son 6 maçtaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi istiyor.

"HER MAÇTA GALİBİYET"

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gençlerbirliği deplasmanından puan ya da puanlar kazanarak dönmeyi istediklerini vurguladı. Devre arası teknik direktör değişikliği ve futbolcu transferleriyle takımdaki kenetlenmenin arttığına dikkati çeken Süğlün, "Bizim için her maç final ve sezon sonuna kadar böyle gidecek. Antalyaspor'un oynadığı futbol ortada, her maçta tek amacımız var, o da galibiyet. Devre arasında Tamer hocanın gelmesi takıma pozitif yansıdı. Devre arası transferleri gerçekten riskli ve zordur ama bizim yaptığımız transferler başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulunun başarısıdır. Transfer ettiğimiz her oyuncu nokta atışı oldu ve takıma katkı sağladı. Takımda o nedenle çok iyi birliktelik var. Tamer hoca, teknik ekip, futbolcu arkadaşlar, yönetim kenetlenmiş bir ekip ve dostluk var. Bu birliktelik futbola da olumlu yansıdı" diye konuştu.

"ESKİ HAVAMIZA DÖNDÜK"

Taraftarın takımı yalnız bırakmadığına değinen Süğlün, şunları söyledi:

"Eski havamıza döndük. Stadımızdaki her maçta yanımızda olan taraftarımız var. Stadımızdaki maçlarda ilk devreye göre tribündeki taraftar sayısında artış var. Taraftarımız gerekeni yapıyor. Her maçta destek bekliyoruz. Takımda Celustka kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Nazım ile yekta takımla çalışmalara başladı. Bahadır'ın tedavisi devam ediyor."


Kaynak: DHA

Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Futbol, Spor
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