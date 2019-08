Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak

"Her sezon daha iyisini yapabilmeyi hedefliyoruz"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yeni sezon öncesinde hedefler, transferler ve Antalyaspor'un geleceği hakkında Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bizim 5 transferimiz var. 3 genç futbolcu arkadaşımız ile anlaştık. akıp ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncular arasından 2 ya da 3 isim ile anlaşmayı düşünüyoruz" dedi.

"HER SEZON DAHA İYİSİNİ YAPABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Başkan Öztürk, her geçen sezon daha da başarılı olmak için çalışmalar yapıldığını belirtirken, "Geçtiğimiz sezon çok zor şartlar içerisinde olsak da teknik ekibimiz ve futbolcularımızla son ana kadar bu yarışın içerisinde durduk, maalesef olmadı. Bu sezon da hedefimiz yine Avrupa kupalarına katılmayı kovalayan bir Antalyaspor olabilmek. Her sezon daha iyisini yapabilmeyi hedefliyoruz. Bu sezon, bu hedeflerin içerisine altyapısından daha fazla faydalanan bir Antalyaspor yaratabilmek, daha gençleşmiş bir takım oluşturabilmek en önemli hedeflerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

"2-3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, transfer çalışamaları hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bizim 5 transferimiz var. 3 genç futbolcu arkadaşımız ile anlaştık. Paul Mukairu, Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere. Bu isimlere ilaveten geçen sezon kiralık olarak formamızı giyen Amilton ve Aatif Chahechouhe ile anlaştık. Ayrıca Ferhat, Serdar, Tarık, Hakan, Boffin, Salih, Doukara ve kaptanımız Diego ile sözleşme uzattık. Hocamız ile de 3 yıllık olarak yeniden anlaştık. Bundan sonraki süreçte takıp ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncular arasından 2 ya da 3 isim ile anlaşmayı düşünüyoruz. Pozisyonel olarak sol bek ve santrafor mevkiinde takviye yapmayı planlıyoruz. Ancak doğru mali koşulların oluşabilmesi için sabırlı davranıyoruz" diye konuştu. Gelen futbolculardan çok gönderilen oyuncular olduğunun hatırlatılması üzerine ise Öztürk, "Baktığımızda bu yol ayrımlarının 2 nedeni olabiliyor. ya performans yetersizliği ya da mali yapımıza uymamaları. Takım dengelerini göz önünde tutarak uzun vadeli planlama yaparak, en doğru şekilde hareket etmeye çalışıyoruz."

"ZEKİ'NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Başkan Öztürk Antalyaspor'da Zeki Yıldırım'ın yeni sezonda kadroda düşünülmemesi ve tesislere alınmaması ile ilgili olarak da Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hasan Subaşı Tesisleri'nde kendisine tahsis edilen hoca ve sağlık ekibi ile birlikte çalışmak yerine bizlerden izin isteyen Zeki'ye iyi niyetimizle, 1 Ağustos tarihine kadar izin verdik. Devamında izinli olmasına rağmen Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek antrenman yapmak istedi. Buna da izin verdik ve gelip çalıştı. Hatta bunu kendi sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Ancak son gelişinde kimseye bilgi vermeden gelmiş. Kulüpteki arkadaşlarımız tarafından bu talep iletildi, biz de izin verdik. Kapıda 3-4 dakika bekliyor diye sıkıntı çıkmış. Sonra kendisini aradık ve 'gel' dedik, ancak gelmedi. Devamında yaptığı sosyal medya paylaşımı bizim açımızdan bardağı taşıran son damla oldu. Sen, forma şansı bulamayınca yeleğini farklı zamanlarda 3-4 kez yere at, kazandığımız maçlarda şans bulamadın diye soyunma odasında ve hafta içinde hocaya ve takım arkadaşlarına surat yap, yönetim kurulu olarak 2. kaptanlık sana tebliğ edildiğinde 'Ben 2'nci kaptan olmam 1'inci kaptanım' diyerek başkanlık ofisinin kapılarını çarp çık, ilk 11 oyuncusu olmamana rağmen TL bazında takımın en büyük garanti kontratını al, takımda düşünülmemene rağmen, alt ligler dahil senin için bir tane teklif gelmesin, sonra Antalyalıyım diye ayrıcalık bekle" diye konuştu.

"GERÇEK ANTALYALI VE ANTALYASPORLU İSENİZ, ANTALYASPOR MENFAATLERİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET EDERSİNİZ"

Zeki Yıldırım'ın uyguladığı davranışların yanlış olduğunu dile getiren Başkan Öztürk, "Zeki'ye 'Antalya'nın çocuğu' diye ayrıcalık istemek, geçen sene kamp ödemesi olarak borç verdiği paranın milyonlarca katını hibe eden bizlere, Antalya'nın en zor döneminde göreve gelen, çalışan, başarılı olan teknik ekibe, canını dişine takarak tüm ekonomik sıkıntılara rağmen en üst seviyede mücadele eden futbolcu arkadaşlarımıza bir hakarettir. Eğer gerçek Antalyalı ve Antalyasporlu iseniz, kendi menfaatlerinizden önce Antalyaspor menfaatlerini düşünerek hareket edersiniz. Biz Zeki'de maalesef bunu göremedik" açıklamasında bulundu.

"FORMA VE KOMBİNE SATIŞLARIMIZ GEÇEN SENEYİ GEÇTİ"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, taraftarın kombine ve forma satışlarına olan ilgisine de değinirken, "Şu anda geçen sene satışlarının 2 katından fazlasına ulaşmış durumdayız. Ama bizim taraftarımızdan beklentimiz çok daha büyük. Amacımız taraftarımızın Antalyaspor'a performans ya da transfer bazlı değil gönülden bağlanarak her hafta maçlarımıza gelmesini sağlamak. Bunu da süreç içerisinde sağlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.