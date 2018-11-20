Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Kulüp Kültürünü Geliştireceğiz"

20 Kasım 2018 Salı 17:31



20 Kasım 2018 Salı 17:31

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın Antalya'nın büyük bir markası olduğunu, bu markayı kulüp kültürünü geliştirerek en iyi yerlere getirmek istediklerini söyledi.Her hafta farklı bir konuda toplantılar gerçekleştiren Salı Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) bu haftaki toplantısına Antalyasporlu yöneticiler konuk oldu. Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Erhan Erdem, Emre Önen, Emin Hesapçıoğlu, Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile Antalyaspor Kulübü Derneği yöneticilerinden Alp Özel katıldı.Toplantıda konuşan Başkan Ali Şafak Öztürk, Türkiye'de futbolun kolay bir sektör olmadığını söyleyerek, "Antalya çok avantajlı bir şehir. Antalya, Londra ve Paris'ten sonra Avrupa'da en fazla turist çeken şehir olarak dikkatleri çekiyor. İklim şartları yüzmeden okçuluğa, futboldan golfe kadar her türlü spora elverişli. Denizi ve dağlarıyla Antalya, enternasyonel düşünebilen insanlardan oluşabilen bir nüfusa sahip" dedi.Barcelona örneğiAntalya'nın turizm yatırımlarıyla da çok ileri olduğunu anlatan Öztürk, Antalyaspor'un da bu şehrin bir markası olduğunu belirterek, "Antalya, bu markadan yararlanmalı. Barcelona şehrini Barcelona yapan en önemli özelliklerden birisi şehirle iç içe olan, hatta şehrin marka değerini arttıran futbol kulübü olmasıdır. Antalya turizmin başkenti ama aslında bilinirliği çok daha fazla artabilecek bir şehir. Bunun artmasında sporun ve Antalyaspor'un özellikle futbolun çok önemli olacağını düşünüyorum. Barcelona'da kulüp ruhu geliştiğinde bunun turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağladığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu. - ANTALYA