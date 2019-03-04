Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı Batman Etabını Tamamladı

Antalyaspor
Bayan Masa Tenisi Takımı, Batman
'da Türkiye
Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçlarında mücadele etti. 2-3 Mart tarihlerinde Batman 19 Mayıs
Spor Salonu'nda mücadele eden kırmızı beyazlılar ilk gün karşılaşmalarında Çukurova Üniversitesi
'ni 4-2 ile geçerken, Bursaspor
'u da 4-1'lik skorla mağlup etti. İkinci gün oynanan maçta Yalova Belediyesi
Gençlikspor'a 4-1 kaybeden Antalyaspor, ilk 8 arasında yer bulamadı. İkinci 8 takım arasında kalıp klasman grubunda mücadele etme hakkı kazanan Antalyaspor masa tenisi takımı nisan ayında İstanbul
BBSK, Masa Tenisi İhtisas, Çukurova Üniversitesi, BU Piliçspor, Trabzonspor
, Pendik
Belediyespor ve Bursaspor ile karşılaşacak. - ANTALYA
Türkiye, Antalyaspor, Batman, Spor
Kaynak: İHA