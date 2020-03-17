Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
17.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:46
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş 'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor , bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ligde 26. haftanın kapanış mücadelesinde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor 'u 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Futbolculara, iki grup halinde antrenman programı uygulandı.
Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı.
Ligde 26. haftanın kapanış mücadelesinde dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor 'u 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Futbolculara, iki grup halinde antrenman programı uygulandı.
Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grup, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sahada çalıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor
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