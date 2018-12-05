Antalyaspor, Bursaspor Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor
maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 15. hafta maçında deplasmanda Bursaspor karşısına çıkacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını bugün 2 ayrı grup halinde çalışarak sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası
'nda Darıca Gençlerbirliği
ile oynanan maçının kadrosunda yer alan futbolcular Antrenör Cengiz Demirel gözetiminde yenileme antrenmanı yaparken, diğer grup Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde Bursaspor maçının taktik provalarını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde hücum savunma taktikleri üzerinde duran Antalyaspor, daha sonra minyatür kalelerle taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. - ANTALYA
Lefter Küçükandonyadis,Antalyaspor,Bursaspor
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:48