Antalyaspor, Bursaspor Maçına Hazır

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Bursaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:Boffin, Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Cissokho, Celustka, Bahadır Öztürk, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Chico, Harun Alpsoy, Osman Çelik, Vainqueur, Barrada, Maicon, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç, Drole.Uçakla İstanbul'a hareket eden kırmızı-beyazlı ekip, oradan kara yoluyla Bursa'ya gidecek.Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.