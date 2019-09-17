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Antalyaspor cimnastik takımı Bosna Hersek yolcusu

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak.

17.09.2019 10:58Antalyaspor cimnastik takımı Bosna Hersek yolcusu
Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak.

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, 19-23 Eylül tarihlerin arasında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek olan Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılacak. Antrenörler Merve Kahraman Sukic ve Serap Tırtır önderliğinde Saraybosna'ya gidecek olan ritmik cimnastik takımında, Alisa Akhun, Rüzgar Naz Bozkurt, Nihal Yenidünya, Fatma Ceyda Alp, İdil Miray Kılınçay, Lavin Nedret Gül, Nil Demre Pektaş, Mira Pir, Özüm Hacer Bayarlar ve Işık Selen Gönen yer alacak. - ANTALYA

Antalyaspor, Saraybosna, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

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