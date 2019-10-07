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Antalyaspor Cimnastik Takımı'ndan altın madalya

Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası'nda altın madalya kazandı.

07.10.2019 14:50Antalyaspor Cimnastik Takımı'ndan altın madalya
Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımı, Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası'nda altın madalya kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası, Kocaeli kentinde gerçekleştirildi.
Müsabakalarda Luidmila Sert antrenörlüğünde Antalyaspor adına katılan sporcular madalya mücadelesi verdi.
Organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu altın madalya kazandı.
Sarıoğlu, genel tasnifte 3'üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1'inci olarak kürsüye çıktı.

Antalyaspor, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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