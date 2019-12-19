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Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor'un, yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçında Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Ufuk Akyol da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

19.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:30Antalyaspor'da 3 eksik

'un, yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçında Bahadır Öztürk ve Harun sakatlığı, Ufuk Akyol da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar MKE Ankaragücü maçını kazanmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile 3-0'ın rövanşında 2-2 berabere kalarak tur atlayan Antalyaspor, lige odaklandı. Süper Lig'de kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde kötü günler geçiren kırmızı beyazlılar oynadığı son 8 maçta galip gelemedi. Kırmızı beyazlılar 2 beraberlikle 8 haftada 2 puan kazandı.MKE Ankaragücü maçında galibiyeti hedefleyen Antalyaspor, Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor yönetimi de taraftardan maçta stadı doldurup takımı desteklemesini istedi. Antalyaspor'un MKE Ankaragücü maçı biletleri VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale arkası 20, 'Eren ile Mert' Tribünü (misafir tribünü) 26 liradan satılıyor.


- Antalya

Bahadır Öztürk, MKE Ankaragücü, Kavaklıdere, Antalyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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