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Antalyaspor'da 8 haftalık 3 puan hasreti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 3 puan hasreti 8 haftaya çıktı.

15.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:47Antalyaspor'da 8 haftalık 3 puan hasreti
Süper Lig ekiplerinden 'un 3 puan hasreti 8 haftaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezonun başarısını mumla arıyor. Bu sezon ligde 15 maçta topladığı 13 puanla 15'inci sırada yer alan kırmızı beyazlılar, geçen yılın aynı döneminde 26 puanla 3'üncü sırada yer alıyordu. Ligde son galibiyetini 7'inci haftada deplasmanda 'ye karşı alan Antalyaspor, aradan geçen 8 haftada 3 puana hasret kaldı. Son 8 haftada kırmızı beyazlılar 6 yenilgi, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi. Kötü gidişatın ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı. Tomas ile 4 maça çıkan Antalyaspor yine 3 puanla tanışamazken, sadece 2 beraberlik alabildi. Kırmızı beyazlılar ligin 16'ıncı haftasında 20 Aralık Cuma günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Antalyaspor son 8 maçında Gaziantep Futbol Kulübü ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor,Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a kaybetti. - ANTALYA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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