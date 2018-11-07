Antalyaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:46



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:46

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Akhisarspor ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi.Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra Akhisarspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalışan takımın idmanı, serbest şut çalışması ile sona erdi.