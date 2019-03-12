Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor
ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 25. hafta mücadelesinde dün Galatasaray
'a deplasmanda 5-0 mağlup olup haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer sporcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz
temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Kaynak: AA