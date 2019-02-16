Antalyaspor'da Başakşehir İçin Son Prova

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında sahasında lider Medipol Başakşehir
'i konuk edecek olan Antalyaspor
, karşılaşma için geri sayıma başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün M. Başakşehir maçının son provalarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
, takıma maçın taktiklerini çalıştırdı. Antrenman, futbolcuların şut çalışması ile sona erdi. Antalyaspor, yarın akşam tesislerde yapacağı ter idmanından sonra maç için kampa girecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA