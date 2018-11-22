22 Kasım 2018, 13:05
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Antalyaspor'da Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir bölümü basına olarak gerçekleştirilen antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı ikinci bölümde ise kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Charles, katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hakan Özmert ve Olcan Adın ise salonda çalıştı. - ANTALYA Erzurumspor Kulübü,Antalyaspor
22 Kasım 2018 Perşembe 13:05



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