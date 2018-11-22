Antalyaspor'da Bb Erzurumspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde bir bölümü basına olarak gerçekleştirilen antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı ikinci bölümde ise kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Charles, katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hakan Özmert
ve Olcan Adın
ise salonda çalıştı. - ANTALYA
Erzurumspor Kulübü,Antalyaspor
22 Kasım 2018 Perşembe 13:05