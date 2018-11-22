- Antalyaspor'da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

22 Kasım 2018 Perşembe 13:12



22 Kasım 2018 Perşembe 13:12

- Antalyaspor'da BB Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyorANTALYA - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir bölümü basına olarak gerçekleştirilen antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Basına kapalı ikinci bölümde ise kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Charles, katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hakan Özmert ve Olcan Adın ise salonda çalıştı.