Antalyaspor'da Boffin Krizi! Serbest Kalabilir...

12 haftada topladığı 20 puan ile zirve yarışına giren Antalyaspor , ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiriyor. 12 maçın tamamında kalede olan Ruud Boffin 'in, hem Süper Lig'den hem de Avrupa 'dan talipleri bulunurken, Belçikalı kaleci serbest kalabilir.

Geçen yıldan alacakları devam eden ve bu sezonki maaşı hiç ödenmeyen Boffin, FIFA'ya başvurması halinde 7 gün içinde sözleşmesini feshedebilir. Antalyaspor Yönetimi maaş krizini çözmeye çalışırken, Boffin gibi pek çok oyuncunun da benzer durumu yaşadığı öğrenildi. (Sporx)