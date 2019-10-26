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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan istifa sinyali

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilen bu hafta da deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Hata varsa bendedir, başkanımızla oturup konuşacağız" diyerek istifa edebileceğini belirtti.

26.10.2019 17:53

Sivasspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "Bu takımın sorumlusu benim. Eğer bir hata arıyorlarsa bendedir. Başkanımızla oturup konuşacağız" dedi.

Antalyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında koltuğu sallanan Bülent Korkmaz, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa sinyali verdi.

"BAŞKANIMIZLA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Bülent Korkmaz yönetimle konuşacağını kaydederken, "Bu takımın sorumlusu benim. Eğer bir hata arıyorlarsa bendedir. Başkanımızla oturup konuşacağız"ifadelerini kullandı. Antalyaspor geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 mağlup olduktan sonra deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenildi.

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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan istifa sinyali

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Sivasspor, Spor


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