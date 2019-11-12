Haberler » Spor » Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan veda mesajı - Spor

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan veda mesajı

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Antalyaspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.

12.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:32Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan veda mesajı
Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurdu.

Süper Lig'de 11. haftayı 11 puanla 15. sırada tamamlayan Antalyaspor'da, 4 maça çıkan mağlubiyet serisinin ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

Korkmaz sosyal medya hesabında şu açıklamaya yer verdi:

"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizler de hakkınızı helal edin. Her şey için çok teşekkürler."

Antalyaspor'a 2018-2019 sezonunun başında gelen Bülent Korkmaz, takımının başında geçen sezonu 7'inci sırada tamamlamıştı. - ANTALYA

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:34 Antalyaspor Kulübü, Bülent Korkmaz'la ayrılığı resmen açıkladı
20:30 Diyarbakırspor'un taraftar grubu otizmli çocukları statta ağırladı
20:23 Antalyaspor, Bülent Kormaz ile yolların ayrıldığını açıkladı
20:13 Tapas: Atıştırmalık La Liga #2
20:13 Serie A raporu #7
18:14 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
17:48 Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
17:10 Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı
16:35 Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
12.11.2019 20:39:54