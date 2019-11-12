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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

12.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:14

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken topladığı 11 puanla 15. sırada yer alan 'dan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

14 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan Bülent Korkmaz, 12 Kasım 2019 tarihinde görevinden ayrıldı.

Bülent Korkmaz Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Her şey için çok teşekkürler."ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor


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