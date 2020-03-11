Antalyaspor'da, Bünyamin Balcı performansıyla göz dolduruyor
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, defanstaki başarısıyla göz doldurdu.
11.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:58
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor 'da Bünyamin Balcı , defanstaki başarısıyla göz doldurdu. 20 yaşındaki savunmacı, kırmızı-beyazlıların sahadan mağlup ayrılmadığı son 7 maçta da görev aldı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da genç defans oyuncusu Bünyamin Balcı'nın performansıyla adeta göz dolduruyor. Antalyaspor'da U 19 ve U 21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Bünyamin Balcı, geçen seneden itibaren A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktörler Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas dönemlerinde A takımda kadroya girmede zorlanan Bünyamin Balcı, Tamer Tuna ile büyük bir çıkışa imza attı. Bünyamin Balcı, Süper Lig'in ikinci yarısında Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Balcı, deplasmanda 3-0 kazanılan Denizlispor karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıktı. O tarihten bu yana takımının son 7 maçında sahaya ilk 11'de çıkan Bünyamin Balcı, performansıyla beğeni topladı. Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın ilk 11'de sahada olduğu maçlarda 3 galibiyeti 4 beraberlik elde etti.
5 yıllık sözleşmesi var
Bu sezon ligin ilk yarısında 9 kez U19 takımı ile maça çıkan Balcı, 3 kez A takımla birlikte Türkiye Kupası maçı oynadı. İlk yarıda A takım maç kadrosunda 4 kez yer bulan ama hiç forma giyemeyen Balcı, A takım ile ilk resmi maçına 29 Ekim 2019'de Niğde Anadolu ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı.
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe karşısında 46. dakikada Fredy'nin yerine oyuna girerek ilk kez Süper Lig'de oynayan genç oyuncu bu maçtan sonraki 7 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkıp hepsinde 90 dakikayı tamamladı.
Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performans ile göz dolduran 20 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. - ANTALYA
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da genç defans oyuncusu Bünyamin Balcı'nın performansıyla adeta göz dolduruyor. Antalyaspor'da U 19 ve U 21 takımında forma giyen 20 yaşındaki Bünyamin Balcı, geçen seneden itibaren A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Teknik direktörler Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas dönemlerinde A takımda kadroya girmede zorlanan Bünyamin Balcı, Tamer Tuna ile büyük bir çıkışa imza attı. Bünyamin Balcı, Süper Lig'in ikinci yarısında Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Balcı, deplasmanda 3-0 kazanılan Denizlispor karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıktı. O tarihten bu yana takımının son 7 maçında sahaya ilk 11'de çıkan Bünyamin Balcı, performansıyla beğeni topladı. Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın ilk 11'de sahada olduğu maçlarda 3 galibiyeti 4 beraberlik elde etti.
5 yıllık sözleşmesi var
Bu sezon ligin ilk yarısında 9 kez U19 takımı ile maça çıkan Balcı, 3 kez A takımla birlikte Türkiye Kupası maçı oynadı. İlk yarıda A takım maç kadrosunda 4 kez yer bulan ama hiç forma giyemeyen Balcı, A takım ile ilk resmi maçına 29 Ekim 2019'de Niğde Anadolu ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı.
Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Göztepe karşısında 46. dakikada Fredy'nin yerine oyuna girerek ilk kez Süper Lig'de oynayan genç oyuncu bu maçtan sonraki 7 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkıp hepsinde 90 dakikayı tamamladı.
Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performans ile göz dolduran 20 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Balcı, Spor
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