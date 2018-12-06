Antalyaspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını, yağmur altında sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.
Isınma hareketleriyle devam edilen idmanda, futbolcular yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı oyunculardan Souleymane Doukara, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Antalyaspor,Bursaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 12:42