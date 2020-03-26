Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:31
Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor

Fraport TAV Antalya spor 'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda bazı oyuncular bireysel olarak yaptıkları çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Türkiye'yi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, teknik direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde belirlenen saatte online olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kırmızı-beyazlı bazı oyuncular antrenman saatleri dışında bireysel olarak yaptıkları çalışmaları ise sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

DOĞUKAN EVDE, BOFFİN PARKTA ÇALIŞTI

Akdeniz ekibinin genç oyuncularından Doğukan Sinik, sosyal medya hesabı Instagram'dan bisiklet üzerinde bireysel olarak yaptığı çalışma ve evin içerisine kurduğu ses sistemini paylaşırken, evde kal çağrısına uyduğunu gösterdi. Kırmızı beyazlıların deneyimli kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da gözden uzakta bir parkta müzik dinleyerek bireysel antrenmanını takipçileriyle paylaştı.

CHICO, ANGELO İLE BİRLİKTE

Antalyaspor'un başarılı savunma oyuncularından Brezilyalı Chico, evinde sezon ortasında Kayserispor'a kiralanan Diego Angelo ile birlikte çalışmalarını sürdürürken, evdekal çağrısında bulundu. Kırmızı beyazlıların 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Amilton da evde kal çağrısı yaparak, evinde çalıştı. Amilton, valizin üzerinden atlamanın yanı sıra evinde bulunan spor malzemeleriyle çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan kulüp tarafından futbolculara ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarıyla birlikte evde kal kampanyası çerçevesinde Fraport TAV Antalyasporlu futbolcuların, antrenmanlarını online sistemde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Doğukan Sinik'in evde bisikletle çalışması

Doğukan Sinik'in ses sistemini paylaşması

Boffin'in parkta çalışması

Chico ve Diego'nun evde birlikte çalışması

Chico'nun koşması

Amilton'un valiz üzerinden atlayarak çalışması

Amilton'un bisikletle çalışması

Amilton'un fotoğraf paylaşması


- Antalya
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalyaspor, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Mustafa Cengiz’in koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu
Terim’in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Spor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu Spor
G.Saraylı yıldızdan korona itirafı: Ateşim çıktı, başım yanıyordu
F.Bahçe’nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Spor
F.Bahçe'nin iki yıldızının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Süper Lig’in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti Spor
Süper Lig'in ilk kadın başkanı, umudunu tüketti: Bizim için artık bitti
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Spor
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı Spor
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı
Ersun Yanal’dan evde kal çağrısı Spor
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

Son Dakika Spor Haberleri

12:10: Ziraat Bankası Voleybol Takımı, ilk online antrenmanını gerçekleştirdi - Spor 12:06: Halkbank Voleybol Takımı oyuncularından Furkan Aydın: "Çalışmalarımızı evlerimizde sürdürüyoruz" - Spor 12:00: Eski futbolcu sağlık personeli oldu - Spor 12:00: Gerçek Miami - Spor 11:56: Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi - Spor 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:04: Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı - Spor 10:36: Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var - Spor 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:51: Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü - Spor 09:06: Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi - Spor 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor