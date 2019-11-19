Antalyaspor'da çifte mesai

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.



Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bugünkü ilk çalışmasını sabah gerçekleştirildi. Antrenmana U19 takımdan Mikail Başar da katıldı. Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.



Kırmızı-beyazlılar daha sonra Performans Antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırıp yan sahada pas organizasyon çalışması yaptırdı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA