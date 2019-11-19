Haberler » Spor » Antalyaspor'da çifte mesai - Spor

Antalyaspor'da çifte mesai

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

19.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:30Antalyaspor'da çifte mesai
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bugünkü ilk çalışmasını sabah gerçekleştirildi. Antrenmana U19 takımdan Mikail Başar da katıldı. Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Kırmızı-beyazlılar daha sonra Performans Antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırıp yan sahada pas organizasyon çalışması yaptırdı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:22 Yelkenler Büyükçekmece'de rüzgarla buluştu
20:13 Euro 2020'de bazı gruplar belli oldu
20:13 Özel röportaj | Yücel İldiz
20:10 Beşiktaş'ın "No: 1903" tesisini borçları nedeniyle belediye teslim aldı
20:07 Bulgaristan'ı 2-1 yenen 19 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi
19:18 Okan Buruk'tan "Galatasaray'ın başına geçecek misiniz" sorusuna net yanıt!
19:06 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!
18:59 Beşiktaş'ın Levent'te bulunan sosyal tesisine borç darbesi
18:06 Barcelona ve Real Madrid, Ahmed Kutucu'yu istiyor!
17:49 Şenol Güneş'in dünürü Hayri Süreyye Kelleci hayatını kaybetti
19.11.2019 20:26:11