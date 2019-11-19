Haberler » Güncel » Antalyaspor'da çifte mesai - Haber

Antalyaspor'da çifte mesai

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

19.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:40Antalyaspor'da çifte mesai
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, 12. haftanın kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bugünkü ilk çalışmasını sabah gerçekleştirildi. Antrenmana U19 takımdan Mikail Başar da katıldı. Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Kırmızı-beyazlılar daha sonra Performans Antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırıp yan sahada pas organizasyon çalışması yaptırdı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Bursa'da kış lastiği uygulaması
20:18 Kırklareli'ndeki "silahlı suç örgütü" davasına devam edildi
20:16 İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı
20:15 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:14 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:20:43