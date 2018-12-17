Antalyaspor'da Darıca Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Perşembe günü deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarına başladı. </br><br><br>Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular katılmadı.</br><br><br>Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, ayak tenisi ile sona erdi.</br><br><br>İki takım arasında Antalya'da oynanan 5. turun ilk maçı 2-2 sonuçlanmıştı.