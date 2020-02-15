Haberler » Spor » Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak - Spor

Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

15.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:06Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak
Süper Lig ekiplerinden 'da defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Antalyaspor'un 25 yaşındaki genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı. Tedavisinin ardından devre arasında takımla çalışmalarına başlayan Öztürk'ün sakatlığı yeniden nüksetti. Bir süre tedavisine Antalya'da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra Almanya'nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Ulrich Stöckle tarafından ameliyat edilen Bahadır Öztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 4-6 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği belirtildi. - ANTALYA

Bahadır Öztürk, Antalyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 19:12:01